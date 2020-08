Exsecretaria del ayuntamiento de Coetzala insiste en continuar en el cargo

A pesar que la exsecretaria del Ayuntamiento de Coetzala, Rocío Namictle, fue removida del cargo bajo acuerdo de Cabildo Notarial y reconocido por la Legislatura del Estado, desconoció tal acuerdo y hoy se presentó para entregar un documento en el que asegura que la Ley Electoral la respalda para continuar en el cargo.



La secretaría aprovechó este encuentro al señalar al Alcalde, según ella, que las está atacando cruelmente, “con golpes muy bajos, con mentiras, todo a como a ustedes les convenga; y por eso usted no nos puede remover de nuestros cargos, nadie lo puede hacer, al menos que renuncie o mate a una persona, se lo aclaro para que no diga que no se lo dije, se lo aclaro; ya que estamos protegidas por la Ley Electoral”.



La regidora y síndica solo se presentaron para respaldar a la exsecretaria Rocío Namictle y se retiraron; sin acatar la instrucción del Alcalde para llevar a cabo la sesión de Cabildo, para el cual estaban citadas.



Antes de salir de la oficina de la presidencia, aprovecharon para desconocer al personal de confianza que acaba de contratar el Alcalde, porque según ellas debe estar autorizado por ellas.



En entrevista con el presidente municipal, Fortino Cocotle, expuso que todas estas anomalías y actitudes, la seguirán reportando a la Legislatura y que ellos sean los que tomen cartas en el asunto.



Explicó que no es posible que este martes 18 la H. Legislatura nos reunió y les pidió a estas ediles que se pongan a trabajar y les dejó en claro que la sesión de Cabildo donde fueron removidos los cargos del extesorero, la exsecretaria y otros puestos, es válido, por lo que ya nada tienen que hacer en el Palacio Municipal.



Lamentó que, por toda esta situación, los empleados siguen en total rebeldía y no están acatando las instrucciones de esta presidencia municipal; y en ese sentido, se seguirán levantando las actas administrativas.