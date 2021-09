Exsecretario de Finanzas duartista intenta tirar caso en su contra

El exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio “N”, reanudó una pelea en tribunales para evitar, nuevamente, la vinculación a proceso por el delito de coalición en agravio del servicio público.



Con fecha 6 de septiembre de 2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río admitió el recurso de revisión formulado por Mauricio “N” contra el fallo del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz respecto al juicio de amparo 64/2021.



Por medio de dicho recurso, el extitular de la SEFIPLAN intenta revertir la negativa del Juez Segundo de Distrito, Miguel Ángel González Limón, para concederle un amparo contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.



El 22 de octubre de 2020 la Quinta Sala determinó revocar el auto de no vinculación a proceso de fecha 28 de marzo de 2019 emitido por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo a favor de Mauricio “N”.



Lo anterior, ante un insuficiente sustento jurídico por parte del Juez de Control para dictar la no vinculación a proceso a favor del extitular de la SEFIPLAN (cargo que ejerció del 21 de julio de 2014 al 17 de marzo de 2015) por su probable participación en el delito de coalición y desvío de recursos del Régimen de Protección Social en Salud del Estado.



El Juez 2º coincidió con los argumentos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia, por lo que determinó no conceder el amparo a Mauricio “N”, situación que ahora el ex funcionario busca impugnar ante el Colegiado Penal.



Hay que recordar que el 11 de junio pasado, el Juez Primero de Distrito también resolvió no darle el beneficio de una suspensión provisional a Mauricio “N” para dejar sin efectos una supuesta orden de aprehensión o presentación en su contra.



En esa ocasión, Mauricio “N” argumentó una supuesta violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución, situación que no acreditó jurídicamente.