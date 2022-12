Exservidores públicos del ORFIS deberán responder por anomalías cometidas

Los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que concluyan su relación laboral, tendrán la obligación de comparecer ante el Órgano Interno de Control (OIC) cuando se detecten omisiones o irregularidades en las Actas de Entrega-Recepción.Incluso, en caso de que la o el servidor público no aclare las observaciones durante la comparecencia, se dará vista a la Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación del OIC, a efecto de que se proceda de conformidad al régimen de responsabilidades administrativas.Lo anterior quedó establecido en los nuevos Lineamientos para Regular los Procesos de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de los Asuntos y Recursos Asignados a las y los Servidores Públicos del ORFIS, que emitió Emmanuel Vázquez Jiménez, titular del OIC del ente fiscalizador.En el acuerdo justificó que en los “Lineamientos Generales para Regular el Proceso de Entrega y Recepción Institucional y de las Personas Servidoras Públicas del ORFIS”, que a partir de este jueves quedaron abrogados, se adolecía de un término posterior a los procesos de entrega-recepción para presentar las aclaraciones derivadas de dichos procesos, por lo que fue necesaria la incorporación de tal circunstancia en la reglamentación que regula tales procesos a fin de eficientarlos.Los nuevos Lineamientos señalan que la verificación del contenido del Acta de Entrega-Recepción correspondiente, deberá realizarse por la o el servidor público entrante o designado por la o el titular del área administrativa, considerando un plazo máximo de revisión de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del acta.Durante ese término, la o el servidor público saliente podrá ser requerido por escrito para que realice las aclaraciones o proporcione la información adicional que se le solicite. Para tal efecto, la o el servidor público saliente establecerá en el Acta de Entrega-Recepción, un domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y requerimientos.En caso de necesitarse alguna aclaración se deberá responder por escrito en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que recibió el requerimiento correspondiente.Si transcurrido el periodo de 30 días hábiles persisten omisiones o irregularidades en la información recibida, la o el servidor público entrante deberá hacerlas del conocimiento inmediato del OIC, quien citará a las o los exservidores públicos, para que expresen lo que a su interés convenga respecto de tales observaciones, pudiendo presentar información, documentos complementarios o aclaraciones correspondientes.La comparecencia se producirá en un plazo no menor a 3, ni mayor a 10 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. En caso de que la o el servidor público no aclare las observaciones durante la comparecencia, se dará vista a la Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación del OIC, a efecto de que se proceda de conformidad al régimen de responsabilidades administrativas.De no existir pronunciamiento por escrito dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de comparecencia por parte de la o el servidor público entrante, se entenderá que se encuentra conforme con la entrega y/o aclaraciones hechas por parte de la o el servidor público saliente.