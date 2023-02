Exsindicalizados del SAS amagan con plantarse frente a Congreso del Estado

Al realizar una manifestación en Medellín de Bravo, ex trabajadores sindicalizados del Sistema de Agua y Saneamiento advirtieron que otra vez realizarán movilizaciones para exigir sus derechos laborales que fueron violentados al desaparecer el SAS, y anunciaron que irán ante el Congreso del Estado a plantarse frente a los diputados.La líder del Sindicato “José Azueta”, Angélica Navarreta, afirmó que ya cuenta con la constitución de la toma de nota que vence hasta el 2025 y continuará en la lucha para hacer válida la reinstalación de los trabajadores y liquidación.“Hoy la tenemos (la toma de nota) y en falta de una tenemos dos porque no solamente nos la expidieron en la Ciudad de México ante las nuevas autoridades laborales, sino también en la junta Estatal de Conciliación y Arbitrariedades en la ciudad de Xalapa, nos la acaban de entregar el viernes después de tanto tiempo, después de hacernos tanto daño”, dijo.Advierten que si en 20 días las autoridades municipales de Veracruz, Boca del Río y Medellín, no les dan soluciones acudirán a los diputados locales.Asimismo recordó al alcalde de Medellín, Marcos Isleño, que tiene un pendiente con los ex trabajadores del SAS, con quienes se comprometió a dar solución a su problema en la pasada contienda electoral.“Hoy más que nunca debemos exigir y tocar puertas, no nos debemos cansar. El Alcalde de Medellín tiene un compromiso con nosotros, él hizo un compromiso y los compromisos se cumplen, nosotros cumplimos con nuestra palabra, cumplimos con nuestros votos y nuestros votos cuentan y vamos exigir”.Encabezados por Angélica Navarrete, caminaron por la localidad de “El Tejar” en donde se encuentran las plantas potabilizadoras.