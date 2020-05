Exsuplente a la Alcaldía de Actopan fue amenazado, asegura PAN

El coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Omar Miranda Romero, aseguró que el exsuplente de la alcaldía de Actopan, José Alfredo López Carreto, fue amenazado y perseguido por el Congreso local para que no asumiera el cargo tras la revocación de José Paulino Domínguez.



El legislador dijo que no había expuesto este tema por respeto al militante del PAN, sin embargo, él mismo busca denunciar los hechos ante el Tribunal Electoral de Veracruz.



Miranda Romero aseveró que se implementó todo un operativo para nombrar a Eduardo Carranza Barradas como Alcalde interino y se espera que sea ratificado en el cargo este mismo jueves.



“Tenemos la certeza de que no solamente fue presionado verbalmente sino también hubo todo un operativo para amedrentarlo, para fustigarlo, seguirlo y obligarlo a que firmara esa renuncia al cargo”, declaró el legislador del PAN.



Miranda Romero señaló que los morenistas determinarán que el actual Alcalde interino asuma la Alcaldía por lo que resta de la actual administración, pese a que es un gobierno del PAN y él forma parte de Movimiento Ciudadano.



“Nos parece que lograron su objetivo y por supuesto que los vamos a respaldar porque no es la vía; Morena tiene la mayoría en el Congreso y podría usar vías más justas y apegadas a derecho que este tipo de acciones”, refirió.



Cabe recordar que el López Carreto podía asumir la Alcaldía tras la revocación de mandato de José Paulino Domínguez, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 4 de marzo, después de que se inició una investigación por corrupción.



Sin embargo, a pesar de que hizo pública su intención de hacerlo, pocos días después se retractó.