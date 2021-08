Extensión hospitalaria de Orizaba para COVID, lista para entrar en operaciones

Aunque la ocupación de camas en el Área COVID del Hospital Regional de Río Blanco ha sido alta en esta tercera oleada, no ha sido necesario comenzar a usar la extensión hospitalaria de Orizaba, reveló personal de la Secretaría de Salud.



Señalaron que el 20 de agosto el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, hizo un recorrido por el lugar y constató que las instalaciones se encuentran en perfecto estado y listas para ser usadas, lo que hasta el momento no se ha hecho.



La ocupación en el HRRB es alta pero sigue habiendo camas, entonces por eso no se ha requerido ocupar la extensión.



La única observación del titular de Salud en el estado para el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Adrián Baruch Alanís García, fue de que se cuidarán los patios y áreas verdes, ya que por la lluvia la hierba había crecido, pero adentro todo está perfectamente bien y listo para ser ocupado de ser necesario.



Se detalló que no se tiene conocimiento de que el equipo se haya sacado ni se tendría por qué hacerlo, todo permanece como se quedó cuando se habilitó.



“Una vez que pase el riesgo de la pandemia, si sigue sin tenerse ocupación, se habilitará como hospital de salud mental, que es el fin para el cual fue creado”, sostuvieron las fuentes oficiales de la Secretaría de Salud.