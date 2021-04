Extesorero duartista intenta apurar caso en su contra

El extesorero duartista Carlos “N” promovió un nuevo amparo para que el Juez de Control que lleva su caso, lo cite de una vez y dé inicio a su audiencia de imputación para conocer de qué lo acusa la Fiscalía General del Estado.



Aunque desde el año 2016 buscó evitar la realización de dicha audiencia, 5 años después y con la protección de la justicia federal para no ser detenido, ni privado de su libertad, ahora intenta enfrentar su proceso penal.



Por ello, promovió el amparo 328/2021 ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en contra de la falta de citación para conocer la imputación que existe en su contra.



De esta forma, quien estuvo al frente de la Tesorería del Estado durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, busca ahora hacer frente a la justicia, con la certeza de que no se le podrá imponerse la prisión preventiva por el amparo del cual goza desde hace casi 5 años.



Sobre Carlos “N” pesan diversas investigaciones ministeriales y existe una orden de aprehensión en su contra, que no puede ser ejecutada debido al amparo que tiene pero su proceso ante el Juzgado nunca ha iniciado porque él mismo buscó evitarlo a través la estrategia legal de sus abogados.