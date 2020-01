Extesorero en Tuxpan minimiza inhabilitación del ayuntamiento de Actopan

Al acudir a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, Pedro Benítez Domínguez, desestimó la inhabilitación aplicada por la Contraloría Interna del municipio de Actopan, por hechos ocurridos durante su paso como funcionario de dicho Ayuntamiento.



Además, entrevistado este martes aseguró que sigue desempeñándose como tesorero municipal de Tuxpan, pese al proceso que abrió en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE) por incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad cuando laboró en Actopan.



Dijo que aunque el juez ordenó la medida cautelar de inhabilitación del cargo, entre otras, dicho fallo quedaría firme sólo si es vinculado a proceso, lo que podría definirse esta noche o mañana, si el juez a cargo del caso difiere la audiencia de este martes.



Además, recordó que el fallo del juez es impugnable por la vía de amparo, apuntando que durante las próximas horas buscará desestimar las imputaciones de la Fiscalía con sus pruebas y testigos.



"El contralor me ha estado mandando oficios pero no es una autoridad como un juez para inhabilitar a un servidor público, hay que esperar a la juez a que tenga la última palabra", añadió.



El funcionario acusó a la extesorera tuxpeña, Martha Dolores Quiroz Lagos, de "grillarlo", lo que derivó en la investigación e la Fiscalía.



Aseveró que incluso ayer lunes estuvo realizando el cobro del impuesto Predial 2020, por lo que invitó a esperar a que la juez defina su situación legal.



"Las únicas medidas cautelares no están en firme, yo vengo en libertad, a desestimar con pruebas documentales y mis testigos y va a decir si vincula a proceso o no", enfatizó.