Extienden hasta el 30 de junio vigencia de tomas de nota de sindicatos

La Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social, de nueva cuenta, concedió otra prórroga para la efectividad de la Toma de Nota a los Sindicatos de Trabajadores, Federaciones y Confederaciones, cuyas dirigencias perdieron vigencia desde finales de marzo del año pasado y que no se han podido renovar a causa de la contingencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



El acuerdo emitido estará vigente hasta el próximo 30 de junio y podrá extenderse acorde con las medidas sanitarias que emitan las autoridades de salud para evitar el riesgo de contagio, o en su caso, una vez que se reanuden las labores en los centros de trabajo.



La prórroga sólo aplica para las Tomas de Nota de las directivas o dirigentes que concluyan o haya concluido entre el 23 de marzo de 2020 y al 30 de junio 2021, por lo que en breve se publicará la lista de Sindicatos de Trabajadores, Federaciones y Confederaciones que se encuentren en dicho supuesto.



O para aquellas en que los procesos de elección de las Directivas o dirigentes no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General y no implica cambio o modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conformación ni en sus cargos.



El acuerdo no aplica para los procesos de elección de las Directivas o dirigentes que se hayan concluido antes del 23 de marzo del año pasado y se encuentren pendientes de su registro; tampoco aplica para el caso de las Directivas o dirigentes de los componentes, Secciones o Delegaciones sindicales y en su caso, para aquellas organizaciones sindicales que procedan a la elección de sus Directivas o dirigentes durante su vigencia, en estricto cumplimiento a las medidas sanitarias aplicables para dicha actividad.



La dependencia federal manifestó que derivado de las medidas sanitarias que se han implementado a nivel nacional para hacer frente a la epidemia, diversas organizaciones sindicales registradas ante la Secretaría, aún se encuentran ante la imposibilidad de elegir o solicitar el registro de sus directivas, por lo que estarían en riesgo de no contar con su constancia o toma de nota correspondiente.