Extienden plazo para que funcionarios de Veracruz cumplan con declaración patrimonial

La Contraloría General del Estado (CGE), extendió al 30 de junio el plazo para la entrega de la Declaración de Modificación Patrimonial para que todos los servidores públicos obligados cumplan con este ordenamiento, teniendo al momento un 71 por ciento de avance, informó la titular del órgano, Mercedes Santoyo Domínguez.



La funcionaria estatal explicó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue el primero en entregar su declaración, así como el resto de los secretarios de despacho y demás funcionarios de la administración pública, tal como lo marca el Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



Es por lo anterior que los servidores públicos tienen hasta el último día de este mes para hacer llegar esta información, por medio de la plataforma DeclaraVer que habilitó la CGE para este fin.



“A la fecha, el avance en este ejercicio de transparencia es del 71 por ciento, donde destaca el cumplimiento por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los secretarios de despacho y titulares de los entes de la administración pública”, señaló.



Por ello, reiteró el llamado a los funcionarios que aún no entregan la Declaración de Modificación Patrimonial y que tenían que hacerlo antes del 31 de mayo que vencía el plazo, a que lo hagan para evitar sanciones.



“Si transcurrido el plazo las declaraciones no hubiesen sido presentadas o justificadas, la CGE iniciará inmediatamente una investigación, al tiempo que el servidor o servidora públicos recibirán una sanción”, apuntó.



Y es que las sanciones a quienes no cumplan con este ordenamiento, van desde una amonestación pública o privada, hasta la suspensión o destitución de su empleo, cargo o comisión, además de inhabilitación temporal.



Es así que los servidores públicos activos al 31 de diciembre de 2019, así como los que reingresaron a un cargo sin sobrepasar los 60 días naturales a la conclusión del último (únicamente los que venían presentando la Declaración con anterioridad), así como los que ingresaron a partir del 19 de julio de 2017 (no importando el nivel jerárquico, cargo ni sueldo), están obligados a entregar la Declaración de Modificación Patrimonial.



Finalmente, mencionó que la Contraloría General brinda asesoría a través del número (228) 818-45-00, extensiones 3705, 3727, 3742 y 3797, en horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00, de lunes a viernes, así como en la página www.declaraver.gob.mx se encuentra disponible las 24 horas, todos los días de la semana, donde reiteró que el objetivo es la transparencia y el combate a la corrupción.