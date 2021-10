Extinto Concejo de Mixtla le hizo el feo a la reinstalada Alcaldesa

Aunque la recién reinstalada alcaldesa Margarita Montalvo Acahua y la regidora de Mixtla de Altamirano acudieron este día en el Palacio Municipal no asumieron sus funciones debido a que no se presentaron los integrantes del ahora extinto Concejo Municipal.El secretario del mismo, que fue al único que lo encontraron, les indicó que intentaría contactar a los demás miembros, pero sería difícil porque estaban en zona donde no había señal, por lo que le dejaron sus números de teléfono y se retiraron.La regidora Valentina Temoxtle Flores comentó que si bien en ese momento pudieron haber ingresado a cualquier área para asumir sus funciones, ya que eso fue lo les dijeron en Xalapa.Mencionó que allá les explicaron que no se trata de llevar a cabo una entrega-recepción porque no es ningún cambio de administración y los integrantes del Concejo sabían bien que su cargo era únicamente provisional.Sin embargo, dijo, tienen que hacer una revisión de las finanzas y obras públicas para ver cómo están y se tienen que hacer los cambios de firmas en los bancos.Agregó que al secretario del Concejo le comentaron que esperaban que mañana se pudieran reunir o a más tardar el lunes para poder hacer los trámites necesarios y que se pueda reanudar los servicios a la población.