Extitular de Finanzas duartista sigue en busca de amparo tras detención

Por medio de un amparo en revisión, el exsecretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Antonio “N”, impugnó el auto de vinculación a proceso en su contra por incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.El pasado 9 de octubre de 2021, agentes de la Ministerial detuvieron a Antonio “N”, excolaborador de Javier Duarte de Ochoa del 17 de marzo 2015 al 13 de noviembre de 2016, por su probable participación en el desvío de los recursos federales etiquetados de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).En un primer momento de la audiencia inicial, el abogado de Antonio “N” promovió un incidente de incompetencia del juez en turno, es decir por incurrir en un mal uso de recursos de origen federal, al Exsecretario le debía procesar un juez penal federal y no uno del fuero común.En dicha audiencia, el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo determinó su propia competencia en el caso y después dictó el auto de vinculación a proceso contra Antonio “N”, siendo que la ley contempla que esto se haga al revés.Esto es, que primero se practiquen las actuaciones que no admitan demora (la vinculación a proceso) y que luego se resuelva la competencia por declinatoria o inhibitoria del juez en cuestión.Con fecha 28 de enero de 2022, el Juzgado Primero de Distrito determinó conceder el amparo 968/2021 a Antonio “N”, en que si bien no revierte la vinculación a proceso, si instruye al Juez de Control a que manifieste su postura de competencia ante un Juez Federal.Asimismo, determinó que no hay marcha atrás en el auto de vinculación a proceso contra Antonio “N”.Por lo anterior, con fecha 23 de marzo de 2022, el equipo de abogados de Antonio “N” promovió el amparo en revisión 100/2022 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río para impugnar la resolución del Juzgado 1º de Distrito.