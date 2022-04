Extitular de SEDESOL duartista no consigue amparo

Un Juzgado de Distrito de Xalapa declaró sin materia un amparo solicitado por el extitular de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Ranulfo "N".En ese sentido, el juez primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, determinó sobreseer la solicitud de Ranulfo “N” al no existir evidencia de una supuesta orden de aprehensión en su contra.Sin embargo, continua vigenteen contra de Ranulfo “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude especifico contra la empresa Promotora de Deportes, Espectáculos y Convenciones de Tijuana S.A. de C.V.El 29 de septiembre de 2021, Ranulfo “N” solicitó la protección de la justicia federal a través del Juzgado 1º de Distrito ante una probable orden de aprehensión emitida las autoridades de Veracruz en colaboración con sus similares de Baja California, donde se denunció el delito citado.Ranulfo “N” (exdirigente del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz y exsecretario de Protección Civil) citó a cinco autoridades: de Veracruz, el Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial zona Centro de Xalapa y el Juez de Control y Proceso Penal de Pacho Viejo, Hyde Baja California, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía de aquella entidad; el Juez de Control del Poder Judicial y el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales de Tijuana.Las cinco autoridades declararon al Juez 1º que no contaban con órdenes de aprehensión contra Ranulfo “N” y sin que el quejoso haya promovido pruebas del documento en cuestión.La decisión del juez Santiago Santiago fue la de declarar el sobreseimiento al no haber materia que juzgar, el pasado 11 de abril se declaró caso cerrado el asunto promovido por Ranulfo “N”.