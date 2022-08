Extitular de SEFIPLAN tira vinculación a proceso por peculado

El extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Mauricio Martín “N”, consiguió revertir una vinculación a proceso por el delito de peculado con recursos federales.Esto, luego de que el Juzgado Decimoquinto de Distrito obsequió al exduartista el amparo de la justicia e instruyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, a dejar sin sustento la vinculación a proceso del 9 de noviembre del 2021.Por lo anterior, el pasado 1 de agosto el titular de la Agencia Novena Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Fiscalía General de la República, solicitó revisar dicha sentencia ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río.Y es que dentro del amparo 1081/2021, Mauricio Martín “N” señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no aplicó un análisis exhaustivo de forma y de fondo a las pruebas aportadas por el Ministerio Público.Esto es, la parte acusadora no relacionó de forma motivada los datos de la prueba presentada en el caso con los hechos imputados al excolaborador de Javier Duarte de Ochoa.En respuesta, el Juez Uriel Curti Espinosa, concedió el dejar insubsistente la vinculación a proceso formulada por la Fiscalía, y en todo caso, instruyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal a fijar una nueva fecha y hora para celebrar audiencia inicial a favor del exduartista.De acuerdo con el expediente, la defensa de Mauricio “N” demostró que como titular de Finanzas, del 21 de julio de 2014 al 16 de marzo de 2015, no tuvo bajo su administración fondos federales, que sí estaban bajo la custodia del Tesorero Estatal.El resultado del análisis del Juez Curti Espinosa fue que hubo una violación al debido proceso contra Mauricio “N” y donde se le fijó una medida cautelar de no abandonar el país.