Extitular del IVAI es vinculado a proceso complementario por 6 meses

Alfonso “N”, ex titular del Órgano Interno de Control del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), fue vinculado a proceso para una investigación complementaria de seis meses por el presunto delito de incumplimiento del deber.A pesar de la medida impuesta por el Juez de Control de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, el proceso lo llevará en libertad.El inculpado es señalado de no haber presentado denuncias ni actuado en contra excomisionados del organismo e incluso de haber dejado que prescribieran presunto delitos, según consta en el proceso penal 492/2022.El presunto delito en que incurrió fue detectado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de las denuncias que se presentaron por presunta corrupción en contra de excomisionados del IVAI, donde se descubrió que Alfonso “N” sólo había actuado contra la excomisionada Yolli “N, pero no contra los excomisionados Rubén “N” y Arturo “N”, todos ellos actualmente presos por diversos delitos.Cabe recordar que el 22 de este mes, el Juez de Control determinó separarlo del cargo por un período de un año.Además le impuso como medidas cautelares prohibición de acercarse a las oficinas del IVAI, prohibición de tener contacto con empleados del organismo, incluidos sus subordinados, prohibición de salir del Estado y firma periódica ante el juzgado.Sin embargo, por única ocasión, se le permitió acercarse a las oficinas del IVAI a hacer su entrega recepción de su encargo como Contralor Interno.Durante la audiencia, el abogado defensor argumentó que su cliente carecía de facultades legales para presentar denuncias por corrupción e incluso aseguró que el ahora excontralor Interno necesitaba de una autorización por escrito de la Presidencia del IVAI para poder denunciar delitos.Sin embargo en el expediente presentado por la FGE aparecen documentos firmados por el propio Alfonso “N” donde asegura ser autónomo, además que la ley sí le facultaba para presentar denuncias, por lo que el Juez lo vinculó a proceso.