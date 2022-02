Extorsión en Coatzacoalcos no sólo es telefónica, advierte CANACO

La falta de acciones por parte de la autoridad da impunidad a los criminales, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Coatzacoalcos, Armando Carvallo Brañas, tras la declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez que para evitar las extorsiones sólo se debe "colgar el teléfono".El empresario que hace unos días sugirió que se debe permitir el uso de arma de fuego en comercios y domicilios, coincidió que el Gobernador tiene razón en que la violencia no es el camino pero lamentó que no haya empatía por lo que se está viviendo en esta ciudad y dijo: "está mal informado"."Quiero pensar que está mal informado, efectivamente hay un alto número de amenazas por vía telefónica pero la realidad es que han ido subiendo de tono, no sólo por los recientes acontecimientos en ‘La Flor del Istmo’, donde les llevan una nota amenazando, ya es presencial, no telefónico y al tercer día les rafaguean, entonces sí están haciendo alarde de impunidad estos individuos. Esto es preocupante", añadió.Carvallo Brañas confirmó que desde hace 3 años el Gobernador no se reune con empresarios de Coatzacoalcos.Aunque el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado, sí los ha atendido, aseguró que el clima de inseguridad prevalece."Él mencionó que platicó con unos empresarios, desconozco quiénes hayan sido estas personas. Nosotros tenemos la mejor de las intenciones de ayudar, colaborar, coadyuvar, presentar evidencias para solucionar los problemas. Antes nos invitaban a las reuniones de seguridad, no todos los días pero una vez al mes podría ser. Yo en los tres años que llevo en la CANACO no me ha tocado reunirme, sólo con el Secretario de Seguridad pero la realidad es que siguen los eventos", declaró.Recordó que la Ley menciona que las cámaras empresariales son órganos de consulta, de ahí que los empresarios deben ayudar a establecer estrategias y tomar acciones que lleven a la disminución de los delitos."Se reparten amenazas de extorsión y cobros de piso como si fueran volantes. Es un alarde de impunidad que raya en la preocupación. Por eso algunos agremiados se han pronunciado. No soy partidario de la violencia pero se deben tomar acciones", finalizó.En redes sociales se pudo apreciar la reacción de empresarios tras la declaración del mandatario. El descontento de este gremio fue evidente.