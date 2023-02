Extrabajadora del IVEA denuncia despido injustificado y acoso sexual

Rosa Amira Vázquez Castillo, quien acusó ser despedida de manera injustificada de su puesto como jefa del Departamento de Análisis del Aprendizaje del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), pidió ser atendida por el Gobernador para denunciar el acoso laboral y sexual del que aseguró fue víctima por parte del subdirector del área de Acreditación y Sistemas de control Educativo, Jacobo Delfino Teutli Colorado.“Quiero que el señor Gobernador me escuche, que tenga conocimiento, para que por lo menos las mujeres que lleguen ahí que sepan de este señor. Yo aguanté 4 años y me dejó marcada. Solamente yo sé lo que pasé y aquí voy a mencionar varios nombres y varias cosas que se han estado dando”.Refirió que por el acoso que padeció levantó una denuncia en la Unidad de Equidad del Instituto; sin embargo, no avanzó y en cambio fue amenazada por su agresor.“Jacobo Teutli anda vociferando que quiere ser Alcalde. Entonces la gente tiene que saber y estoy segura que más mujeres se van a manifestar. Estoy segura que igual que yo tuvieron miedo en su momento, fueron amedrentadas y amenazadas como yo lo fui, como en ese momento ese señor me dijo: ‘Es que no sabes con quien te metiste, porque yo soy muy amigo del papá del Gobernador’”.Asimismo, Vázquez Castillo consideró que el motivo de su despido fue por un video suyo que se hizo “viral” en el que la señalan de un supuesto maltrato animal, lo cual negó, ya que presuntamente le argumentaron que “el Director no quiere escándalos”.“Saqué a caminar a mi gata y hubo un momento en que, si lo reconozco, la gatita se cansó, se estaba arrastrando. Un señor me empezó a gritar violentamente porque en ese momento no cargué rápidamente a mi gata. Me espanté de la gritoniza que me puso y porque es un varón y me dio miedo responderle. Lejos de cargar a la gata la jalé y la metí rápido a la cajuela de mi carro. Sí, lo acepto, no fue la mejor manera pero se hizo viral, pero considero que tampoco fue realmente (para que me despidieran)”.Pese a que la afectada dijo tener conocimiento de que casos similares al suyo quedan inconclusos, aseguró tener esperanza en ser escuchada.Asimismo, adelantó que dará a conocer al Gobernador cuántas mujeres e, incluí hombres, se encuentran en la misma situación, datos que dijo sólo compartirá con García Jiménez para no exponer a los afectados.“Estoy segura que el señor Gobernador ni conocimiento tiene de todo esto. Ahorita lo voy a enterar. De entre otras cosas que afectan la principal misión que tiene el IVEA, de dar el servicio a educandos, lejos de intereses personales”.Vázquez Castillo llamó a compañeras y compañeros que se encuentran en la misma situación a denunciar, pues lo dijo que es necesario pese a reconocer que muchos son amenazados no sólo con despidos.Por último, responsabilizó de cualquier daño que le pudiera ocurrir al mencionado subdirector Jacobo Delfino Teutli Colorado.