Extrabajadores ahora denuncian amenazas del Alcalde Interino de Actopan

Exempleados del Ayuntamiento de Actopan acusan que el alcalde interino de Actopan, Eduardo Carranza Barradas, los está amagando con iniciarles procesos administrativos si no desisten en su intento de exigir el pago de la liquidación.Ante los amagos, extrabajadores optaron por denunciar esta situación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.Explicaron que ellos fueron despedidos luego de la revocación de mandato del alcalde, José Paulino Domínguez Sánchez y de la síndica, Lucero Jazmín “N”, sin embargo, a partir de esta medida avalada por el Congreso buscan anular sus Derechos laborales.El representante legal de los trabajadores despedidos, Francisco David Espinoza Jácome, acusa que el Alcalde Interino está incurriendo en el delito de abuso de autoridad, de ahí que ya fue denunciado.“Lanza amenazas en contra de los extrabajadores al referirles que ya se inició un proceso ante la contraloría interna para acreditar que tienen faltantes en sus áreas de trabajo, por lo que entonces ahora les dice que no procederá en su contra por dichos faltantes si desisten en su intento de exigir el pago de liquidación”.Cabe recordar que Carranza Barradas justificó el despido de 50 trabajadores por “insuficiencia presupuestaria”, sin embargo, legalmente procedió por “pérdida de confianza”, según Domínguez Sánchez.El abogado recordó que el munícipe interno no acreditó la pérdida de confianza a través de procedimientos administrativos ante la Contraloría Interna o ante la Fiscalía General del Estado, de ahí que es ilegal el despido que realizó al asumir el cargo del municipio.