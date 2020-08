Extrabajadores de SEDARPA exigen ser reinstalados; acusan despido injustificado

Un grupo de extrabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) se manifestó en las instalaciones de dicha dependencia; acusaron despidos injustificados y cobro de cuotas para mantener sus puestos.



"Nosotros somos de todo el Estado de Veracruz, tomamos las medidas pertinentes y somos mucho personal afectado. Nos despiden en plena pandemia, nos despiden con una llamada telefónica que no sabemos quién era. Lo que venimos a exigir es el reacomodo", explicó Jonathan Zárate, quien era inspector de Ganadería.



Señaló que el argumento que les dieron fue que no cumplían con el perfil o que les faltaban documentos, como títulos y cédulas profesionales.



"Ellos nos piden que tengamos una preparación, que estemos acreditados. Metieron a su personal, gente que no tiene experiencia. Nosotros somos personas capacitadas, somos personas preparadas. Yo soy ingeniero y cuento con mi título, cuento con mi cédula".



Alrededor de 20 trabajadores fueron despedidos, pertenecientes a las áreas de Ganadería y Movilidad Animal, del centro, norte y sur del Estado de Veracruz, a los cuales se les pidió una cuota para continuar con su trabajo, donde algunos ya tenían más de 10 años de antigüedad.



"En una ocasión nos comentaron que si queríamos seguir laborando para la Secretaría teníamos que colaborar con la nueva administración y eso yo sé que es una falta muy grave y pues yo sé que él está bajo un mandato del Secretario, yo creo que eso viene desde el subsecretario, Humberto Amador. A mí me abordó personalmente el coordinador Alberto Meza Ripoll", comentó Misael Pérez, también exinspector de Ganadería.