Extrabajadores del extinto SAS esperan que Paty Lobeira sí los atienda

Extrabajadores sindicalizados del extinto Sistema de Agua y Saneamiento, se concentraron en el Palacio Municipal de Veracruz para solicitar una audiencia a la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez y exponer la demanda que tienen desde hace 5 años en que se disolvió el órgano, originando que fueran despedidos.La representante, Angélica Navarrete, explicó que la intención es dialogar y que les de soluciones, toda vez que afirman la lucha legal ante los juzgados laborales continúa, por lo cual, los ayuntamientos aún deben responder por los alegatos de despido injustificado.Sin embargo, lamentó que este proceso no avance y la última audiencia de noviembre, se pospuso hasta abril."No se presentó el SAS, no se presentó Grupo MAS, no se presentó el Ayuntamiento de Medellín, por eso se difirió la fecha, la tenemos ahorita en abril, esperemos que ahorita el alcalde de Medellín ahora sí se notifique, para que de una vez por todas, si realmente ellos tienen la razón que lo demuestren, nosotros estamos seguros que en lo legal lo vamos a ganar y precisamente por eso es que demoran tanto", dijo.A la alcaldesa de Veracruz, piden reunirse y escuchar la postura de los extrabajadores, porque no quieren recurrir a movilizaciones que afecten a terceros."Queremos que se nos escuche y que se nos dé solución, ya es tiempo, la gente está sufriendo, han fallecido varios compañeros por las injusticias que se cometieron, ya se ha demostrado que es injusto lo que se hizo, que es una ilegalidad que se cometió, en entregar nuestra agua a empresas extranjeras”, indicó.Son alrededor de mil ex trabajadores del SAS los que fueron dados de baja al formarse el Grupo Más para el servicio en los municipios metropolitanos de Veracruz, Boca del Río y Medellín.