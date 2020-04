Extreman medidas sanitarias en asilo de abuelos, en Veracruz Puerto

Hasta el momento, ninguno de los 60 abuelitos del asilo "Cogra" ha presentando alguna enfermedad respiratoria que comprometa su salud ante la contingencia por el COVID-19, señaló la administradora Teresa Mendoza.



La mayoría son adultos mayores de 90 años, sobrepasan la edad de riesgo de 60 años y presentan enfermedades crónicas, por lo cual se han reforzado las medidas de sanidad al interior del lugar.



"Tienen demencia senil, diabéticos, presión alta, están en sillas de rueda, enfermedades de la misma vejez. La mayoría están necesitados, tenemos 3 que le damos de comer en la boca. Tenemos un abuelito de 95 y de ahí para arriba", dijo.



Desde el inicio de la contingencia, los abuelitos fueron aislados y no pueden recibir visitas, tampoco salir a revisiones para no exponerlos al contagio.



"La protección de ellos en el asilo es que nadie entra y nadie sale, todos los trabajadores llegan, se echan el gel con su cubrebocas, se cambian zapatos y entran a trabajar, incluso algunos se bañan aquí".



De acuerdo con Teresa Mendoza, los ancianos que se alojan en el asilo Cogra no tienen familia y ha sido difícil obtener insumos para la manutención, principalmente porque se ha requerido mayor material de limpieza.



"La mayoría son los que no tienen familiares, 10 tienen familiares que están preocupados por ellos, dijeron que sí van a venir a apoyar pero se les olvida. Estamos hablando de que podemos presionar al familiar de 20, y 10 vienen a verlos pero desde la ventana".



A los 17 trabajadores del asilo también se les ha pedido que extremen precauciones para que no lleven el virus a los ancianos que se encuentran más vulnerables.