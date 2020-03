Fabricantes de uniformes ahora elaboran y comercializan cubrebocas, en Coatza

Maquiladores de Coatzacoalcos han comenzado a fabricar cubrebocas personalizados de tela de algodón ante la contingencia del COVID-19 y la escasez en las farmacias.



Y es que a consecuencia de la situación que se vive en todo el país y el mundo, sus ventas han bajado considerablemente, de ahí que hayan tomado la decisión de cambiar de giro momentáneamente y en lugar de hacer uniformes, hacen crubebocas.



Luis Alberto Corzo Blas, administrador de una de estas empresas, manifestó que todos los sectores han sido afectados por la suspensión de actividades por el coronavirus, sin embargo, han encontrado en la emergencia epidemiológica una oportunidad para recuperarse.



“Por esta pandemia que nos está aquejando nos quedamos sin trabajo, afortunadamente mi equipo de trabajo se nos ocurrió la idea de fabricar cubrebocas, dándolos en precios simbólicos, no hay que abusar de la necesidad, nos hemos dedicado a fabricar cubrebocas de tela lavables y de diferentes colores y los estamos personalizando”, dijo.



Los cubrebocas son de diferentes colores y son personalizados, con imágenes de caricaturas como Hello Kitty, equipos de futbol americano, unicornios, marcas deportivas y hasta grupos musicales. Todos lavables.



“Hello Kitty, Spiderman, una araña, una telaraña, un unicornio, el escapulario de AMLO, de la NFL y un cochecito, una bandera de meta, gatitos, drácula y un sinfín de imágenes”, refirió.



Aunque expertos aseguran que los cubrebocas no impiden el contagio, otros consideran que es una buena medida de higiene ante la contingencia.



“Muy independiente de que a lo mejor no son los autorizados por la Secretaría de Salud, pero te ayudan a protegerte a la contaminación; no sabemos cómo es el asunto aquí en Coatzacoalcos, más vale prevenir que lamentar. Cuidar el aseo personal y en este caso lavarlo diariamente es la ventaja que tienen estos cubrebocas”, finalizó.