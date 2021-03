Facilitan trámite para Voluntad Anticipada este mes de marzo en todo Veracruz

Durante el presente mes el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz llevará a cabo el programa Voluntad Anticipada, mediante el cual una persona mayor de edad decide como quiere ser tratada clínicamente si llegara a caer en una enfermedad terminal que lo imposibilite a decidir por sí mismo.



Adolfo Montalvo Marroquín, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, dio a conocer que para ello, los integrantes de este organismo se han vinculado con la Secretaría de Salud para aplicar los mecanismos que la ley, aprobada en el 2018, establece al respecto.



Recordó que la voluntad anticipada no es nueva en el estado, pero que hay desconocimiento de las personas sobre los alcances de la misma, por lo que iniciaron estas acciones para difundir los beneficios de la misma, para lo cual los fedatarios, durante este mes, pondrán a disposición para quienes deseen registrarse, obtendrán un descuento del 50% en el pago de los honorarios para realizar el trámite respectivo.



Señaló que, del 2018 a la fecha, sólo se han documentado 13 registros de voluntad anticipada ante los notarios, por lo que hicieron extensiva esta información para recibir los beneficios del descuento que se les está otorgando, pues el costo asciende a mil 500 pesos para la realización de dicho trámite.



Comentó que se tienen dos posibilidades para que el ciudadano que así lo desee, pueda manifestar su voluntad, acudir con un notario de manera preventiva y en caso de urgencia, el personal médico de la Secretaría de Salud, puede recibir la voluntad de la persona. “De darse el caso de que un paciente requiera ser intubado, el personal médico puede poner a disposición la voluntad anticipada con la presencia de dos testigos”, añadió.



Con estas acciones, dijo el fedatario, los 300 notarios veracruzanos están buscando ser empáticos con el tema de salud y, por ello, durante este mes están haciendo un esfuerzo para reducir sus honorarios y no necesariamente pueden decidir sobre la voluntad anticipada, sino también en lo referentes a la donación de órganos y tejidos.



El presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, recalcó que para llevar a cabo esta determinación, la persona nombra a un representante legal para que, en caso que no pueda decidir, lo haga esta y el documento se inscribirá en una Unidad Especializada, misma que todavía se está trabajando para su conformación, mientras tanto, los documentos se depositarán en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud.



Finalmente, dio a conocer que cualquier persona mayor de edad puede hacer el trámite al presentar su credencial electoral; los interesados pueden sacar cita en la página www.notariosveracruz.org, concluyó.