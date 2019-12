Facturas “instantáneas” podrían originar cancelación “en cascada” de tarjetas de crédito, opinan

Una “escalada” de cancelación de tarjetas de crédito generará la entrada en vigor de las facturas “instantáneas” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alertó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila.



“Sí, definitivamente, porque la gente le tiene más miedo a Hacienda que a las deudas. Entonces sí creo que pueda llegar a afectar a la cantidad de tarjeta o en el consumo de las tarjetas”, indicó.



Sin embargo, aclaró que primero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé aplicar una prueba piloto a modo de darle tiempo a los bancos de adoptar la tecnología y software necesario para facturar en el momento del cargo a la tarjeta bancaria.



"El tema de las facturas instantáneas en el cobro de las tarjetas de débito o crédito va a ser en partes. Primero, se realizará una introducción a los asuntos volumétricos, como los gasolineros, por su alto volumen de manejo de efectivo o de tarjeta", explicó.



Previó, por lo anterior, que el banco realice una supervisión directa y en tiempo real a los consumos de todas las personas para detectar una discrepancia fiscal.



Observó que, tanto las personas físicas como las morales, deberán permanecer al pendiente para evitar dicha irregularidad y evitar una auditoría electrónica.



"La gente tiene que estar al pendiente de su correo y buzón tributario para subsanar la diferencia y no tener cuestiones a futuro con adeudos fiscales", dijo y recalcó que la medida es simplemente recaudatoria, a modo de que no exista una simulación fiscal.



"Y no habrá de otra más que declararlo", concluyó.