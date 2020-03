Facultades de distintas carreras de la UV se unen para responder a pandemia

Ante la emergencia por COVID-19, estudiantes y académicos de las facultades de Instrumentación Electrónica (FIE), Química Farmacéutica Biológica (QFB), región Xalapa y Ciencias Químicas, de Poza Rica, están desarrollando gel antibacterial, caretas protectoras y prototipos de respirador y ventilador para el personal médico de Veracruz.



Un grupo de 30 alumnos de la FIE realiza las caretas que próximamente serán donadas, sobre todo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.



Asimismo, este grupo también se ha enfocado en el diseño y elaboración de dos prototipos: un respirador mecánico para auxiliar a los pacientes con insuficiencia respiratoria y un ventilador purificador de aire para el personal médico. Ambos serán evaluados por las autoridades del IMSS, una vez que estén concluidos.



Pablo Samuel Luna Lozano, director de la FIE, destacó la colaboración e iniciativa de los estudiantes de diversos semestres, pues consciente de la situación por la que actualmente atraviesan las instituciones médicas del Estado, ante la falta de equipo e insumos de protección personal, decidió convocarlos a través de Facebook, sin imaginar la respuesta que tendría.



“Es un momento importante para que la UV retribuya a la sociedad, nuestros alumnos están capacitados para ello y nadie ha preguntado si recibirán algo a cambio por su labor, su ayuda es desinteresada.”



Apenas el miércoles 25 de marzo iniciaron esta actividad, que cada quien ejecuta desde sus hogares con recursos de la propia Facultad. La siguiente semana esperan hacer la primera entrega de caretas protectoras para los 387 médicos que laboran en clínicas.



El titular de esta Facultad mencionó que estas tres herramientas se elaboran por medio de una impresora 3D de la propia institución y de otros equipos similares con los que cuentan los estudiantes.



En este sentido, el director general del Área Académica Técnica, Eduardo Gasca Herrera, anunció que en breve será adquirida otra impresora 3D para agilizar el trabajo de los universitarios.



Andrés Martínez Gayosso, alumno de segundo semestre la FIE, se mostró muy entusiasmado de poder contribuir y aplicar sus conocimientos en estos proyectos que serán de gran beneficio para el personal médico y los pacientes.



“Me siento muy contento y agradecido de aportar un poco de mi conocimiento, de ayudar en la elaboración de estos prototipos que serán bienvenidos en las instituciones de salud.”



Irvin Said Monge Hernández, estudiante de sexto semestre de esta Facultad, destacó la capacidad de sus compañeros que se han organizado por áreas, es decir, en tareas de impresión, programación y ensamblaje.



Otros más se abocan a la investigación sobre el virus y qué tipos de filtros pueden utilizarse, con el propósito de elaborar prototipos que en realidad sean útiles.



Sobre su participación en esta iniciativa expresó: “Me ayuda a desarrollarme como persona, en el sentido de auxiliar a los demás; como estudiante de la FIE me aporta conocimientos”.



Jafet de los Ángeles Palacios Guatzozon, de cuarto semestre, comentó que para el diseño de los prototipos, entre todos sumaron ideas y se basaron en algunos elaborados por otras universidades nacionales e internacionales.



“Me entusiasma mucho apoyar a pesar de cursar apenas el cuarto semestre, creo que tengo las bases para hacer una pequeña aportación al lado de mis compañeros.”



Las caretas están hechas a base de polímero PLA, un material un poco rígido pero resistente. Además, buscarán emplear otro tipo de material más flexible y de mayor eficiencia.



Para la protección de las caretas se trata de conseguir un material transparente pero a la vez rígido, cuya limpieza y desinfección sea fácil.



Se elabora gel antibacterial en Xalapa y Poza Rica



Por otra parte, en las facultades de QFB y de Ciencias Químicas, de las regiones de Xalapa y Poza Rica-Tuxpan, se elabora gel antibacterial, el cual será distribuido a los centros de salud del Estado.



Gabriel Arturo Soto Ojeda, académico de QFB y coordinador de tutorías, dio a conocer que a través de la Coordinación de Extensión se han dedicado a la capacitación para la elaboración de este producto.



También se han sumado a esta labor los integrantes del Grupo LUMO, conformado por alumnos de esta Facultad y ganador del Premio Estatal de la Juventud 2019, con el fin de que las familias puedan hacerlo en sus hogares.



Para ello, utilizaron materias primas que les fueron donadas y otras adquiridas. Desafortunadamente, ante su escasez, se buscaron otras alternativas para su elaboración cuya fórmula contiene alcohol, carbopol, trietanolamina y glicerina.



Informó que desde el inicio de la contingencia y hasta la fecha, se han distribuido alrededor de 500 litros.



“Sabemos que no es suficiente y que es un producto escaso; sin embargo, el compromiso de la UV es hacer pertinente todo este conocimiento y nosotros asumimos este reto de sumarnos a la contingencia. Vamos a producir la mayor cantidad posible y que esto impacte de forma benéfica a muchas personas”, agregó.



Vía telefónica, Lizeth Ríos Velasco, directora de la FCQ de la región Poza Rica-Tuxpan, dijo que en coordinación con autoridades gubernamentales y sanitarias, la entidad académica a su cargo se ha sumado a esta acción solidaria en cuanto a la elaboración de gel antibacterial y pláticas informativas al interior de la comunidad universitaria y escuelas de nivel medio superior.



Pese a que el gel es escaso en estos momentos, se fabrica a través de la fermentación de azúcares y alcohol etílico como una alternativa de solución.



Anunció que a partir de la próxima semana, será elaborado dentro del Laboratorio de Química.



Al respecto, Raúl Enrique Contreras Bermúdez, académico de esta Facultad, comentó que dentro de las dos próximas semanas contemplan proveer 50 litros diarios de este líquido.



En este encuentro también estuvo Isidro Vicencio Delgadillo, coordinador de Calidad Educativa de la DGAAT.