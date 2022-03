Falla control interno de tecnológicos y universidades, advierte Contraloría del Estado

Debido a que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) es tan grande, los órganos internos de control no se dan abasto para atender todo, por lo que hay institutos tecnológicos y universidades que no llevan sus cosas en orden y “operan por usos y costumbres desde hace muchísimo tiempo”, indicó la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.Al preguntarle por qué en las instituciones de institución superior, que cuentan con gente preparada, se llegan a dar observaciones en el manejo de sus recursos, indicó que por esos usos y costumbres no llevan un buen control interno, de ahí que se vea necesario buscar una ruta alterna para lograrlo.Acerca de las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación a entes de la administración pública estatal, recordó que son 57 millones de pesos los observados, cantidad que es mínima en comparación con los 10 mil millones de pesos que se llegó a ver en años anteriores.Explicó que actualmente se está en la etapa de revisión y para el mes de octubre se podrá saber si se inicia una investigación por presunción de daño o no.En caso de ser sólo una falta administrativa, indicó, se enviará el caso a la Contraloría del estado.Mencionó que el tema de las obras públicas es el que será más complicado de solventar, pues cuando hay una fecha marcada, cualquiera que sea el retraso representa que se incumplió, por lo que ahí se tendrá que probar una causa justificada y contar con los documentos probatorios.