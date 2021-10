Falla monitoreo ante riesgos con Pico de Orizaba, advierten

Por falta de pago a la empresa Web Cam de México, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz no da ninguna información sobre el volcán Pico de Orizaba, indicó Ricardo Rodríguez Deméneghi, coordinador del Proyecto Salvemos al Pico de Orizaba.El ambientalista explicó que anteriormente se recurría al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para conocer datos del monitoreo que se realiza en esa montaña, que finalmente, por ser un volcán, siempre representa un riesgo que se tiene que evaluar de manera constante.Además, se podía obtener información de Protección Civil del Gobierno federal, pero ahora esa autoridad sólo dice que le corresponde al estado de Veracruz.Agregó que tener los datos de lo que ocurre permite conocer dónde podrían darse los próximos derrumbes en temporada de lluvias, por ejemplo.Rodríguez Deméneghi indicó que esos datos se pueden obtener también a través de los recorridos que realizan, lo que les ha permitido pronosticar que se podría tener de 16 a 30 puntos de deslaves en carretera.Sin embargo, señaló que hay datos a los que no se tiene acceso, por ejemplo del monitoreo sismológico, ya que anteriormente se enviaban datos de las dos estaciones sísmicas por frecuencia de radio al CENAPRED y se hacía pública, pero “ahora ya no se hace”.Explicó que hoy no se sabe la frecuencia de los pequeños sismos ni información de las zonas descubiertas de nieve, lo cual es importante porque al pegarle el sol a las rocas, éstas se quiebran y caen a las cañadas.Mencionó que dar a conocer todo es parte de la protección civil y la prevención, lo que no se está haciendo.