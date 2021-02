Falla plataforma de la SEV en primer día de preinscripciones para nivel básico

En el primer día de inscripciones para nivel básico, la plataforma de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) registró fallas en el sistema, el delegado regional Rogelio Gamboa Dorantes pidió paciencia a los padres de familia y que lo intenten varias veces.



Mencionó que cualquier sistema que trabaje en línea se satura entonces eso no permite hacer el trámite en el primer día.



Explicó que hay horarios en los que no hay este problema es decir a las 11 de la mañana o 2 de la tarde, reiterando que deben tener paciencia.



"Las fallas se registraron en todo el Estado pues es una misma base de datos, pero avanza el día y se va desahogando".



En cuanto a las comunidades donde no hay Internet el Director contactará a los padres de familia y el registro será presencial cuidando la sana distancia.



A partir del día 10 de febrero ya habrá resultados y darán el listado de las escuelas con lugares disponibles.



Cabe señalar que aproximadamente a las 17:00 horas, las escuelas primarias, José Ochoa Lobato, Venustiano Carranza, Carlos A. Carrillo, Ana Francisca de Irías y Adalberto Casas tenían agotados sus espacios por lo que los padres deberán buscar una segunda opción para sus hijos.