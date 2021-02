Falla prevención del COVID en sector Industrial, reconoce líder de obreros en Córdoba

Contrario a los empleados de oficina, los obreros no tienen oportunidad de trabajar desde casa, pese a que los industriales han implementado acciones para evitar contagios de COVID-19 no se ha podido frenar el problema, pues tienen que trabajar en grupo y son los que han padecido alto número de contagios, señaló el secretario general de la CTM regional, Jaime Anaya Romero.



Enfatizó que la situación generó que un alto porcentaje de obreros se enfermaran de coronavirus. Aunado a ello, no les dan incapacidad por muchos días y aun en convalecencia los regresan a laborar.



Anaya Romero dijo que afortunadamente no han cerrado empresas y las plazas se han mantenido, aunque el panorama económico no es nada alentador.



"Muchos obreros se enfermaron porque desgraciadamente las fabricas no pueden parar, no pueden trabajar en casa, se cuidaron las formas pero sí hubo contagios, compañeros fallecidos y otros más enfermos pero algo complicado para todos".



Por otra parte el líder sindical comentó que este año tampoco habrá desfile conmemorativo del Día del Trabajo el 1 de mayo. La protesta será desde los sindicatos pues sigue la lucha por los derechos laborales.