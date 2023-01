Falla SEP con su sistema para contratar docentes: Diputada

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAM), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha trabado todos los movimientos y contrataciones de docentes.La diputada local, Ruth Callejas Roldán, aseveró que ese sistema se ha convertido en un cuello de botella para los maestros del país en los temas de contrataciones y cambios de adscripción.“Tiene Reglas de Operación muy dañinas. Tan solo en los casos lamentables de decesos de maestros, esos espacios no se pueden cubrir de inmediato; además, no otorga licencias médicas por tres meses y en los casos de gravidez no se pueden cubrir los espacios que dejan las maestras”.Agregó que los niños quedan sin maestros y sin clases y se violenta su derecho a la Educación.Por ello, un grupo de diputados federales ya presentó una iniciativa de reforma al USICAM, que fue aprobada en una primera etapa y se está a la espera de que se apruebe una segunda fase.Señaló que falta la reforma al tema de las contrataciones, pues a pesar de que se autorizan, se atoran por las Reglas de Operación del USICAM y por consecuencia, la Secretaría de Hacienda no libera los recursos para que el estado pueda contratar.Callejas Roldán, agregó que esa situación originó que padres de familia del Municipio de Uxpanapa retuviera a un grupo de supervisores escolares, toda vez que exigen 12 maestros que hasta el momento lo llegan de forma permanente.Expuso que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) solo los contrasta por un par de meses, lo que mantiene inconforme a los padres de familia.Agregó que en estos momentos, la Sección 32 del SNTE y la SEV mantiene el diálogo con los padres de familia para dar solución al problema.