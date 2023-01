Falla SEV con su sistema para contratar docentes: Diputada

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAM), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEV), ha trabado todos los movimientos y contrataciones de docentes, lo que ha originado un alto rezago.La diputada local Ruth Callejas Roldán aseveró que ese sistema se ha convertido en un cuello de botella para los docentes del país en los temas de contrataciones y cambios de adscripción.“Tiene reglas de operación muy dañinas. Tan sólo en los casos lamentables de decesos de profesores, esos espacios no se pueden cubrir de inmediato; además, no otorga licencias médicas por tres meses y en los casos de gravidez esos espacios no se pueden cubrir”.