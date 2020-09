Fallan “detenciones importantes”, jueces federales liberan a criminales: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que los delitos han bajado en el sur de Veracruz, no obstante, reiteró que jueces han tirado detenciones importantes al liberar a presuntos criminales.



“Han bajado en la región, aquí en particular nos interesaba mucho cómo van trabajando en coordinación las fiscalías con los jueces, tanto los que atienden cuestiones del fuero común, como del fuero federal porque ha habido detenciones importantes y lamentablemente algunos jueces y juezas los han liberado”, dijo en su gira de trabajo por el municipio de Tres Valles.



Añadió que en las reuniones de seguridad se están poniendo de acuerdo con las autoridades policiales y ministeriales para atender los delitos.



“En estas reuniones donde intervienen representantes de las fiscalías y de las fuerzas federales, pues acordamos los mecanismos para que los jueces no lo tomen a priori y sentencien como se les pide en los ministerios públicos”, comentó.



El titular el Ejecutivo recordó que ayer estuvo en Juan Rodríguez Clara y la semana pasada al norte de la entidad.



“Ahora tocaba esta zona y así vamos a seguir recorriendo todo el Estado, no paramos, es importante atender todas las cuestiones de seguridad, y estaremos recorriendo todos los rincones de Veracruz, con las mesas de construcción de la paz”, dijo.



Aclaró que al ser una reunión estatal, no incluye a los alcaldes de los municipios donde se desarrollan.



Sobre los asaltos que se han reportado en los límites con el estado de Oaxaca, concretamente en el puente “El Caracol”, comentó que el martes pasado, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, platicó con su homólogo de aquella entidad, Alejandro Murat, acordando la continuidad de la coordinación entre ambos gobiernos.



“Continuamos con la coordinación entre fiscalías y seguridad pública de ambos estados y creemos que tenemos buenos resultados, vamos a reforzar algunos puntos, quizá ése se puede reforzar, que viene desde el sur hasta la parte colindante con Tierra Blanca. Vamos a estar trabajando en esa región”, afirmó.



Destacó una vez más el hecho de que las Mesas para la Construcción de la Paz se trasladen a las regiones.



“Porque antes desde la capital se pretendía controlar todo y nada al mismo tiempo y entonces qué se podía supervisar, por eso es importante venir hasta acá con los comandantes de esta región y de inmediato ellos con las fuerzas coordinadas, se toman cartas en el asunto de los eventos que se hace acá”.



Por otro lado, García Jiménez, a pregunta expresa de un periodista, dijo que atenderán el tema del abastecimiento de agua en Tres Valles y la rehabilitación del circuito carretero “Los Naranjos”, que se encuentra actualmente en pésimas condiciones. Además se comprometió a platicar con el alcalde sobre la falta de una planta de tratamiento en dicha demarcación.



Finalmente, reiteró que el número de contagios por COVID-19 sigue disminuyendo en Veracruz, aunque pidió a la población seguir aplicando las medidas necesarias para frenar su propagación.