Fallan propuestas de reubicación del comercio informal en Coatepec, reconoce regidor

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, aseguró durante la administración que está por concluir, se impulsaron varias propuestas para que el comercio informal fuera reubicado a distintos puntos fuera del Centro Histórico, sin embargo, admitió que ninguna prosperó.El edil encargado de la Comisión de Comercio, mencionó que se hicieron las propuestas para reinstalar a este sector en una plaza comercial, en un estacionamiento ubicado cerca del centro y en el mercado Independencia, pero esto no se llevó a cabo.Recordó que solo durante un tiempo, los vendedores ambulantes aceptaron ser removidos al lugar conocido como “Coateplaza”; sin embargo, no fue posible mantenerlos ahí.“Se hicieron varias propuestas; en una plaza, en un estacionamiento, en el mercado Independencia, pero ninguna de las propuestas prosperó, salvo la de la Coateplaza, pero después ya no fue posible mantenerlos ahí por decisión de ellos”, refirió.Por ello, consideró que la nueva administración tendrá que crear sus propios lineamientos, estrategias y criterios, para su relación con los vendedores ambulantes.