Fallas en tuberías y bombas dejan sin agua a 9 colonias de Alvarado

Habitantes de colonias ubicadas en la cabecera municipal de Alvarado denunciaron que tienen escasez de agua potable, derivado del mal estado de las tuberías de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV).



Los quejosos mencionaron que hay falta de total interés por parte de la titular de esta dependencia en la zona, Catalina Nicanor, pues aunque le han informado sobre la falta de agua y la presencia de aguas negras en las calles, no atiende los reclamos.



Los ciudadanos explicaron que la falta de agua se debe a que el líquido cada vez está a mayor profundidad, por lo que se necesita de equipo de bombas más preciso y potentes para poder abastecer los tanques de la cabecera municipal que dan abasto a más de 15 colonias.



“Se descomponen las bombas y no hay un stock disponible inmediato para la reparación o sustitución de los equipos. Aquí la situación es que CAEV no se está poniendo las pilas para echar a andar las bombas de inmediato. Entonces pasan una semana, 15 días, un mes. Arreglan un pozo, se descompone otro, porque abren válvulas para surtir la red, para sustituir a ese pozo que se descompuso y darle agua a toda la red de Alvarado”, denunciaron los quejosos.



Por esta razón, al menos 9 colonias de la cabecera municipal presentan escasez de agua o baja presión debido a que sólo dos pozos están funcionando y las pipas que manda el Ayuntamiento de Alvarado en apoyo son insuficientes.