Fallece Irma Delia Bárcena Villa, alcaldesa de Miahuatlán

El Ayuntamiento del municipio de Miahuatlán informó esta mañana el fallecimiento de la Alcaldesa Irma Delia Bárcena Villa.



A través de una publicación en la página oficial del Ayuntamiento, se dio a conocer la noticia, agradeciendo las oraciones y atenciones hacia ella.



Asimismo, la publicación refiere que debido a la contingencia no se efectuará ningún evento ni reunión que genera aglomeración.



“Agradecemos de corazón al apoyo que con afecto demostraron a nuestra Alcaldesa Irma Delia Bárcena Villa, hoy es uno de los días más tristes para todo nuestro municipio y para todas las personas que tuvimos la fortuna de conocerla. No hay palabras que llenen el vacío que nos deja. Agradecemos las oraciones y las atenciones que para con ella tuvieron. Informamos también que por motivos de contingencia no habrá ningún evento ni reunión que genere aglomeración”.