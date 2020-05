Fallece mujer en sala de espera del consultorio de una farmacia de similares

Una mujer de 70 años de edad perdió la vida a interior de la sala de espera de un consultorio de Farmacia Similares de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Ortiz Rubio de la ciudad de Veracruz. Al parecer la mujer llevaba tos y fiebre alta. El sitio fue acordonado por autoridades de la Policía Naval y Guardia Nacional, así como personal de la FGE para realizar los protocolos del levantamiento del cuerpo.



Esto se dio la noche del viernes en los consultorios de 24 horas de Farmacia Similares de la avenida Miguel Ángel de Quevedo y Alcocer en la colonia Ortiz Rubio de la ciudad de Veracruz. Al lugar fue llevada una mujer de la tercera edad por sus familiares, para que fuera examinada.



Llegaron en un taxi y mientras se encontraba en la sala de espera, la mujer se desvaneció y no volvió a despertarse. Se dijo que llevaba problemas respiratorios, pues tenía mucha tos y fiebre alta.



El personal del consultorio, al verificar a la mujer, vieron que no reaccionaba y dieron vista al teléfono de emergencia del 911, presentándose elementos de la Cruz Roja para indicar que no presentaba signos vitales, dándole vista a las autoridades ministeriales.



La Policía Naval y Guardia Nacional acordonaron a varios metros a la redonda colocando cinta amarilla.



Ante la sospecha que se tratara de Covid-19, se sanitizó el consultorio, a los familiares y el cuerpo de la persona fallecida.



Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias del caso, tomando las medidas de seguridad, colocándose los trajes aislantes, mascarillas y caretas, pero no procedieron con el proceso para ser llevado al Forense para una autopsia pues fue dispensada.



Los familiares dijeron que María Emilia P. R. de 70 años de edad, padecía diabetes, y al parecer cáncer.



El deceso quedó en una cuestión de tipo patológico y el cuerpo sería atendido por una funeraria, siguiendo los protocolos para su adecuado manejo.