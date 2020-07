Fallece otro miembro de la Unión Local de Cañeros del ingenio Central Motzorongo

Fallece otro miembro del Comité de Cañeros A.C del ingenio Central Motzorongo, Guillermo Álvarez, que, con la muerte del ingeniero y asesor químico, José Antonio Peña, de 75 años de edad, suman dos en cuatro días, lo que pone en alerta a los empleados de esta organización cañera.



Guillermo Álvarez era el secretario de Finanzas de esta Unión Local, quien llevaba muchos años trabajando para los productores de caña. Era nativo de Presidio, tuvo varios cargos en su ejido, trabajó mucho para el desarrollo de esta comunidad, por lo que su muerte fue muy lamentada por su pueblo.



Como lo informó Al Calor Político oportunamente, los fallecimientos de obreros, empleados de los ingenios y de las organizaciones cañeras ponen en riesgo el inicio de la próxima zafra, luego que en la CNPR de ingenio El Potrero han muerto cuatro personas; en el ingenio El Refugio se han infectado más de 20 obreros y han muerto cuando menos tres trabajadores de esta factoría.



Los casos de COVID-19 se están dando de manera exponencial en el municipio de Tezonapa, donde el mismo presidente municipal, Luis Arturo Sánchez García, reconoció que mucha gente no quiere entender de lo que representa este virus, a pesar de los casos que se están presentando.



Por ello, hizo el enésimo llamado a la población a que se cuide, que no salgan de casa, que no lleven a sus hijos a comprar, que guarden la sana distancia, que usen el cubrebocas, se laven las manos continuamente y saniticen su casa, sus vehículos y todo donde el virus pueda causar daño.