Fallece Regidor de Tlalixcoyan; habría sido por COVID-19

El Ayuntamiento de Tlalixcoyan informó la muerte del regidor primero, Alfonso Lozano Rojas. Extraoficialmente se informó que era sospechoso a COVID-19.



Este viernes, el Gobierno local publicó una esquela en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento confirmando la muerte del Edil.



Cabe señalar que el 3 de julio, el alcalde de Tlalixcoyan, Agustín Lagunes Álvarez, informó en redes sociales haber dado positivo al virus y recomendó a sus colaboradores y aquellos que estuvieron contacto con él resguardarse.



"Desafortunadamente salí positivo; soy portador asintomático y ya me encuentro aislado; estaré fuera por 2 semanas y desde casa estaré coordinando las acciones con mi equipo de colaboradores para que todo siga marchando bien."



“También he pedido a mis colaboradores que desde casa trabajen y se aíslen; a todas las personas que estuvieron en contacto conmigo, les solicito y les ruego que también, por mínimo que sea algún síntoma, que se vayan a ver a su doctor y no esperen a sentirse mal”, informó Lagunes Álvarez en su cuenta personal de Facebook.



Cabe señalar que otros funcionarios municipales en el Estado han dado positivo a COVID en los últimos días.



El pasado miércoles se reportó el deceso de la alcaldesa de Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa, por presunto COVID-19.



El 29 de junio se reportó la muerte del alcalde de Coetzala, Gerardo Tirso Acahua, quien habría contraído el COVID-19.



El alcalde de Rodríguez Clara, Sergio Manzur Navarrete, confirmó estar contagiado. Recientemente, también reportó haber dado positivo Octavio Pérez Garay, de San Andrés Tuxtla, así como Gabriel Antonio Álvarez López, munícipe de Playa Vicente.