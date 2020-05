Fallecido que venía de Ayahualulco no fue confirmado con COVID, dice regidor de Teocelo

El regidor único de Teocelo, Luis Valencia López, informó que la persona proveniente de Ayahualulco, cuya foto causó alerta entre la población, no fue atendida en el Hospital Regional de ese municipio y que incluso llegó sin signos vitales en una ambulancia donde era trasladada, por lo que nunca ingresó al nosocomio.



“No tengo las atribuciones como tal para emitir un comunicado desde la Regiduría. No tengo las comisiones de Salud pero de todas formas, en atención a que muchos ciudadanos me han hecho ese cuestionamiento, tuve la iniciativa de buscar un acercamiento con directivos del Hospital de Teocelo y con ellos pude corroborar la información y tener información sólida y oficial”, dijo.



Detalló que ante esta situación, los directivos dieron parte al Ministerio Público y al Servicio Forense, quienes acudieron equipados con protección especial para la atención del caso sospechoso de COVID-19.



“Esta persona que falleció, no se sabe si en el (traslado) de Ayahualulco a Teocelo, cuando arribó al municipio de Teocelo no ingresó al hospital pues el protocolo a seguir es que una persona sin signos vitales ya no ingresa al hospital, por eso se dio parte al Ministerio Público y al Servicio Médico Forense, donde ellos tienen las facultades para determinar las causas de la muerte”.



“Se vio cuando arribó la ambulancia de Ayahualulco con esta persona con estas condiciones. Yo preguntaba al director, no pudieron confirmar si fue por causas de COVID, pues él no tiene un documento que lo indique. Como ya se turnó al Ministerio Público, es quien genera la investigación correspondiente”, detalló.



Abundó que en dicho hospital se sigue un protocolo de actuación y derivado de la contingencia sanitaria no pueden ingresar a una persona sospechosa fallecida, por eso dijo que se determinó acudir a esas instancias, quienes le dieron el trato correspondiente al cuerpo.



“Ellos venían preparados y se observan fotografías que evidencian que venían con equipo especial para atender esta defunción, porque aparentemente traía las condiciones de la enfermedad como tal. Que esto no sea un signo de alarma, que la ciudadanía se informe y busque fuentes oficiales”, finalizó.