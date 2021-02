Falleció el luchador social Ernesto Gerardo Fernández Panes

Este viernes, falleció el maestro Ernesto Gerardo Fernández Panes, investigador universitario, teórico y quien fuera el primer diputado que tuvo Veracruz del Partido Comunista Mexicano. Con su deceso se cierra un capítulo de personajes importantes de la auténtica izquierda veracruzana.



Con un currículum que inicia desde adolescente, cuando se integró a diferentes actividades políticas como activista dentro de la llamada Juventud Comunista, al cumplir los 20 años ya era integrante del Frente por las Libertades Democráticas y del Partido Comunista Mexicano.



Aún estudiante, formó parte del Comité Central de la Juventud Comunista y de la Central Nacional de Estudiantes Democráticas del Estado de Veracruz.



Luchador social innato, fundó el Frente Democrático Nacional y fue fundador del PSUM y del PMS.



En 1992 fue seleccionado como uno de los mejores estudiantes del país por obtener un alto promedio en la especialidad de docencia y, en ese mismo año, inició sus trabajos como profesor en la especialidad en docencia de la Universidad Veracruzana. En 1993 logró tener el promedio más alto al cursar la Maestría en Docencia Universitaria, en la Universidad Iberoamericana Golfo Centro.



En su labor como docente dio clases en escuelas preparatorias, en la escuela Normal Superior Veracruzana “Doctor Manuel Suárez Trujillo”, así como en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Años de trabajo en los que forjó a decenas de generaciones de egresados.



Fue en el año 1996 cuando la Junta Directiva Nacional de la Academia Mexicana de la Educación le otorgó importante reconocimiento, firmado por el profesor Ramón G. Bonfil, presidente entonces de dicha Junta.



Fue nombrado miembro honorario del Consejo Editorial de la Crónica de Gobierno del 2004 al 2010, además de ser por más de 20 años reconocido editorialista del Diario de Xalapa, colaborador semanal del comentario radiofónico en Avanradio.



Lucido intelectual cuya opinión siguió vigente, como en la entrevista concedida a Alcalorpolítico a nuestro compañero Ramón Moreno Alvarado, en que señaló que “los partidos son necesarios, lo que hay que controlar son los recursos con los que se financian los partidos, porque hay algunos que se han convertido en negocios y son familias que controlan y heredan no sólo empresas sino partidos e instituciones”.



Asimismo insistía en que, para crear ciudadanía, “es necesario sacar de la escuela a la comunidad y meter la comunidad a la escuela. Los universitarios pasan 19 años en la escuela y seguimos reprobando en matemáticas, en español, no sabemos hablar idiomas extranjeros y no podemos resolver los problemas cotidianos de la gente, esto es el fracaso del sistema escolar y de profesores”.



Sus deudos son Tania Fernández, Amaranta Fernández y la estimada maestra Beatriz Rocas Rocas.



Con su deceso, se cierra un capítulo de Grandes Personajes de la Izquierda en la Entidad. Descansa en paz.