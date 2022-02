Falleció el veracruzano Ramón Ojeda Mestre, académico, activista y experto ambiental

En Baja California Sur, a los 79 años y víctima de secuelas por Covid-19, falleció Ramón Ojeda Mestre, experto en Derecho Ambiental, exsecretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental y uno de los fundadores del Programa “Hoy No Circula” en la Ciudad de México.El doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, radicado en los últimos 14 años en Los Cabos, donde también fundó el Centro de Estudios Integrales de Innovación y Territorio, permaneció hospitalizado por varias semanas tras contagiarse de COVID-19 y la noche del viernes falleció.Familiares y amigos compartieron la noticia en redes sociales y confirmaron que sus restos están siendo velados esta noche en la ciudad de Cabo San Lucas y el día de mañana se oficiará una misa de cuerpo presente en dicha localidad.El especialista, de 79 años, fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, realizó una maestría y doctorado en Administración Pública por la UNAM y becario para estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, Inglaterra, entre otras instituciones de prestigio internacional.Obtuvo el Premio Mundial de Medio Ambiente Elizabeth Haub, en 2005 y fue autor de libros especializados en temas jurídicos, conferencista, panelista, columnista invitado de diarios nacionales, entre ellos EL UNIVERSAL, así como medios locales.En BCS impulsó acciones por la conservación de los recursos naturales de esta península, así como del patrimonio histórico y cultural, y fue un férreo crítico de la gestión pública sobre todo del municipio de Los Cabos, donde desarrolló su última etapa como investigador y académico y analizó las desigualdades sociales del polo turístico producto de la ausencia de un desarrollo ordenado.Este sábado han expresado sus condolencias integrantes del sector académico, científico y cultural de México, así como funcionarios, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, quien se refirió al doctor Ojeda Mestre como “un gran amigo y compañero en la lucha por la biodiversidad y el equilibrio ecológico”.A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, reconoció su trayectoria destacada local e internacionalmente y envió condolencias a sus familiares y amigos. Lo mismo hizo Liebano Sáenz, ex secretario particular del expresidente Ernesto Zedillo.Originario de Veracruz, Ojeda Mestre desempeñó varios cargos públicos en el Estado de México, fue legislador federal y asesor jurídico de secretarios de Defensa Nacional y ex gobernadores de Oaxaca, Veracruz, Estado de México y BCS.