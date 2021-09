Falló sistema de SAT para que Notarios inscribieran a terceros al RFC 

El integrante del Colegio de Notarios y del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, afirmó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) falló al implementar el esquema de inscripción al RFC por canales remotos.Por esta razón, este jueves anunció la cancelación de mil 22 cuentas a notarios en el país, de las cuales 90 son de Veracruz.Al respecto, Gutiérrez Ávila explicó que el SAT tiene desde hace algunos años implementó dicho programa con el que tuvo participación el Colegio Nacional de Notarios y los Colegios estatales, concediendo a los notarios la posibilidad de inscribir al RFC a personas morales y sociedades de todo tipo.“Entonces el Notario que así lo decidió se dio de alta, sin embargo, había muchas fallas en el Sistema para dar estas altas y muchos notarios decidimos no entrar en ese programa porque para empezar no tenía que fallarnos el Internet, pero habemos notarios de lugares pequeños en donde el Internet en ocasiones falla”.Dijo que por esta razón aparecen notarías de renombre en la lista, tal es el caso de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, así como el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado.En entrevista, el notario público número 4 con sede en Martínez de la Torre dijo que muchos notarios decidieron intentar dar alta por medios remotos, sin embargo, el sistema del SAT nunca funcionó como se esperaba.“El problema fue que el sistema presentaba fallas y luego, aunque el notario cumpliera con la obligación, no le remitían por parte del SAT los acuses de recibo correspondientes y entonces el notario no tenía la oportunidad de entregar.“Ante esa posibilidad de falla, que no es atribuible al notario, muchos decidieron darse de baja; aparte muchos compañeros han fallecido; muchos no entramos a ese programa precisamente por no dominar esa tecnología o por las fallas del sistema”, aclaró.Mencionó que el SAT únicamente depuró su lista, pero en realidad no se puede señalar a los notarios de incurrir en malos manejos.“Hubo un mal manejo de la información por parte de quien dio a conocer, no sé si del SAT o de los medios de esa dependencia y hubo error en la comunicación; tal parecería que el notario no está cumpliendo y no es así, lo cierto es que hubo fallas en el sistema (…).“No es grave, simplemente los notarios que habían optado por esa situación no pudieron cumplir a cabalidad; evidentemente el notariado mexicano hace las veces de intermediario del cliente con el municipio, con la entidad federativa y con la Federación, con los 3 niveles de Gobierno los notarios públicos servimos de alguna manera de enteradores de los impuestos”.