Falló sistema para ingresar al Servicio Profesional Docente, denuncian normalistas

Estudiantes de la Escuela Normal Superior Veracruzana (ENSV) "Dr. Manuel Suárez Trujillo" se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para solicitar al Gobierno del Estado intervenir en la problemática que les ocasionó la plataforma Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (USICAMM) a cientos de normalistas en la entidad.



De acuerdo con los afectados, dicha plataforma no válido los documentos que varios estudiantes del Estado ingresaron, por lo que causó una baja en el porcentaje para aspirar a un puesto de trabajo.



"La plataforma servía una hora al día y tenía varias fallas. Nos daban 15 minutos para subir la documentación, un sinfín de documentos. Nuestro porcentaje se redujo considerablemente y por eso casi nos dejan fuera de servicio. Nosotros no estamos exigiendo que nos regalen una plaza, sólo estamos exigiendo que nos validen los documentos que pide la plataforma", expresaron.



Señalaron que ya han entregado oficios en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y ninguna autoridad les da solución.



"No es justo que por personas incompetentes nosotros resultemos afectados. Tenemos compañeros de todo el Estado. Nos queremos dirigir al Gobierno del Estado porque nadie nos hace caso. Ya mandamos correos, oficios y nada", manifestaron.



Ante la problemática, exhortaron a la autoridad competente a extender los días para la recepción de documentos, pues el día miércoles les fue notificado como el último día.



"Esta situación es para todos los niveles. Queremos que nos dé una respuesta. Sólo los están seleccionando a su conveniencia, porque hubo compañeros que subieron lo mismo y sí los aceptaron. No se vale que hayamos puesto tanto esfuerzo e inversión", lamentaron.