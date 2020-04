Falso que vayan a otorgarse apoyos de $8 y $12 mil a adultos mayores: Manuel Huerta

En el operativo de entrega de pensiones a los adultos mayores y personas con discapacidad, el delegado federal de Programas para el Desarrollo en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, advirtió que es falso lo que se ha difundido a través de redes sociales de un “apoyo extraordinario” del Gobierno Federal a las personas debido a la emergencia epidemiológica del COVID-19.“Es falso ese rumor que circula en Internet de que se daría un apoyo de entre ocho mil a doce mil pesos; eso no existe, es falso. Son los ociosos, los que quieren dañar al pueblo, que tratan de confundirlo y quieren decepcionar a la gente de un gobierno que está trabajando con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, agregó el funcionario federal.En cambio, informó que la entrega de apoyos a los adultos mayores y personas con discapacidad continúa hasta el próximo día 10 en toda la entidad con el objetivo de hacerles llegar los recursos que necesitan estos sectores vulnerables de la sociedad para asegurar que se queden en sus casas durante la contingencia.Huerta mencionó que debido al decreto presidencial de parar todas las áreas de gobierno que no sean prioritarias durante este periodo de emergencia, dependencias como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la SEDATU sus empleados trabajan desde su casa, pero dependencias como la Secretaría de Bienestar que son consideradas como áreas sustantivas continúan laborando hasta concluir sus tareas pendientes.Sin embargo, todos los operativos de entrega de apoyos que están realizándose con estos grupos sociales están sujetos a las disposiciones de “sana distancia” que instruyó la Secretaría de Salud en todo el país, como respetar mantener una separación de al menos dos metros y no aglomerar a más de 50 personas a la vez.Finalmente, Huerta pidió a la ciudadanía que se quede en casa si no tiene la imperiosa necesidad de salir y se informe a través de las vías oficiales, tanto para conocer las disposiciones de las autoridades de Salud como para evitar noticias falsas que irresponsablemente se difunden en redes sociales.