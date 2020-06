Falso que Winckler vaya a ser reinstalado; PAN “difunde mentiras”

Es falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya ordenado la reinstalación de Jorge Winckler Ortiz en la Fiscalía General del Estado.



“Fue una mentira más del PAN para confundir a la gente”, afirmó el diputado el presidente de la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín.



Expresó que los panistas ya no debaten con argumentos porque no los tienen pero lo hacen con noticias falsas a través de algunos medios de comunicación.



“Difunden notas falsas, ellos (panistas) lo crearon para distraer a la población con lo que de verdad les interesaba, que era defender que no se les quitara el dinero a través de la Reforma Electoral”, dijo al referirse a la sesión legislativa de este lunes.



No obstante y a decir de Gómez Cazarín, ese rumor se soltó luego de que los integrantes de la bancada de Acción Nacional corroboraron que sí existían las 127 actas de Cabildo que aprobaban la Reforma.



“Ya están certificadas las actas y ya las tienen ellos, ahora pueden confirmarlo con los diferentes Cabildos del Estado de Veracruz pero cuando ya no tenían argumentos, inventaron lo de Winckler que es totalmente falso”, insistió el legislador.



El objetivo era distraer la atención de la sociedad, ante la disminución del dinero que los partidos políticos recibían y con lo cual muchos líderes se enriquecieron durante muchos años.



Y es que recordó que el ahorro con esta reducción del 50 por ciento a prerrogativas de partidos políticos será millonaria, de un aproximado a más de 60 millones de pesos anuales.



“Eso le hace falta al pueblo veracruzano y no para que se lo repartan los líderes políticos en Veracruz”, asentó Juan Javier Gómez.



Para finalizar, hizo el llamado a medios de comunicación a consultar fuentes serias y oficiales antes de difundir rumores que sólo confunden a la ciudadanía.