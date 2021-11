El delegado regional de Programas Sociales del Bienestar, Oscar Carmona alertó a la población por falsos Servidores de la Nación que han sido detectados en Ixhuatlán del Café, Chocamán, Paso del Macho y Amatlán de los Reyes, lamentablemente no hay denuncias ante las instancias competentes.Afirmó el entrevistado que vivales se aprovechan de las necesidades de la gente, pero están cometiendo errores.Es decir, llevan camionetas rotuladas mientras que la delegación no cuenta con este tipo de vehículos, portan chalecos sin logotipos del gobierno y no llevan su credencial de identidad, además promueven programas que no están vigentes por eso alerta a la población a no caer en engaños.Por el momento se están dedicando a los programas de adultos mayores y vacunación únicamente.