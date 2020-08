Falta apoyo a taxistas de Coatepec para colocar paneles protectores

El integrante de la coalición de taxistas de Coatepec, Julio Alejandro Monje Hernández, aseguró que el gremio continúa trabajando bajo los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.



Sin embargo, lamentó que, debido a la falta de recursos, pocos taxistas han podido colocar barreras protectoras de plástico, para evitar el contacto de conductores y pasajeros.



Y es que dijo que el servicio aún es bajo y las cuentas que se entregan a los concesionarios disminuyeron, lo que impide la colocación de estos artefactos.



“Estamos en una crisis económica fuerte y delicada, el costo de estos protectores es por lo menos de unos 800 pesos, ese es el problema, que muchos no lo ponen por la escasez que hay, hay insumos que ya subieron de precio y las cuentas para el concesionario ya bajaron”, detalló.



No obstante, precisó que se están haciendo desinfecciones en las unidades de las distintas bases, así también se exhorta el uso de gel antibacterial y cubrebocas.



“Cada conductor se debe lavar las manos, se usa sanitizante, también gel, y se les pide que usen sus cubre bocas, esas son las medidas, hacemos conciencia en los compañeros de cuidarnos y cuidar a los pasajeros. La sanitización se hace dos veces por semana”, comentó.



Finalmente admitió que en ocasiones se ha negado el servicio a pasajeros que se nieguen a seguir los protocolos al interior del taxi.



“Nosotros le damos un cubre bocas si no lo traen y damos gel, pero si el pasaje se niega no lo llevamos porque nos pone en riesgo, cualquiera puede traer el virus, se les pide de la manera más atenta que sigan nuestros protocolos”, concluyó.