Falta conciencia y responsabilidad de la población ante pandemia: Médicos

Desde la ciudad de Tantoyuca se organizó una reunión de trabajo con más de 15 especialistas de salud que laboran en nosocomios públicos y privados para compartir experiencias sobre los efectos de la pandemia del Coronavirus, tras ver un incremento de pacientes todos los días.



Miguel Russi Hernández, jefe de urgencias del Hospital General Centro Médico Nacional "La Raza", citó que reciben decenas de pacientes de forma diaria y justificó que hace falta conciencia en la población al no tomar en cuenta medidas sanitarias, una situación similar en pacientes de esta Huasteca.



Por medio del Comité de salud municipal se permitió una junta de trabajo para determinar medidas de prevención y tratamientos a pacientes que resultaron positivos de COVID-19, ya que en los últimos días galenos que atienden en sus consultorios o en hospitales han determinado hasta un 35 por ciento de pacientes con síntomas similares a Coronavirus, muchos con cuadros sospechosos que posteriormente son evaluados como positivos.



Por su parte, Miguel Russi Hernández dijo que está en la ciudad para compartir una mejor situación terapéutica con los pacientes, cada uno es distinto a otro y requiere de una evaluación previa, hasta saber qué tipo de comorbilidad padece.



"En función de la transmisión del virus tenemos 3 mecanismos (de trasmisión). El de gota que se genera por la saliva, por ende es necesario usar el cubrebocas. El siguiente mecanismo, es de contacto, tomar en cuenta no contaminar superficies o demás personas; y sí bien el distanciamiento es el más indispensable, tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias y la relajación está vigente en muchas personas, sobre todo en esta región, se tiene que comprender y tomar responsabilidad" explicó Russi Hernández.



El experto citó que la semana pasada atendió en Tantoyuca a cerca de 10 pacientes y aún se mantiene con vida; también argumentó que sólo 95 por ciento se salva y un 5 por ciento muere a consecuencia de los riesgos que provoca el Coronavirus.



"Yo en mi caso recibí cerca de 10 pacientes en la ciudad de Tantoyuca, algunos se están recuperando, suministrando tratamientos que van de acuerdo a cada paciente. Tenemos un 80 por ciento que se recupera y ni síntomas tienen, solo quedan como sospechosos. El otro 15 por ciento tiene síntomas leves, existen rasgos relacionados a COVID-19 y el 5 por ciento es el que se complica, es difícil de recuperarse, ya que es el que se asocia con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares; tenemos hasta el tabaquismo y la misma obesidad. Está en riesgo su vida y desafortunadamente tenemos que trabajar más en la prevención", declaró el especialista del hospital La Raza.



Al concluir el diálogo, distintos galenos manifestaron su preocupación sobre personas que no hacen conciencia de los niveles de contagio por COVID-19, el doctor Fernando Castillo Acevedo manifestó que diariamente atiende directamente vía telefónica a casi más de 8 casos de pacientes que tiene síntomas relacionados con el virus; exhortando a mejorar el estado inmunológico mediante una mejor alimentación, ejercicio e higiene personal.