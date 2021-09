Falta control y supervisión ciudadana a Policía Municipal de Xalapa: Académico

El académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Golfo, Ernesto Isunza Vera, lamentó que ni en Xalapa, ni en la mayoría de los municipios del país se haya logrado implementar el control y supervisión ciudadana de sus policías.Al participar en la sesión abierta del Cabildo de Xalapa, que se llevó a cabo la tarde de este viernes, sostuvo que pese a que esta directriz está establecida en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, no se ha materializado en la capital veracruzana.“No está desarrollado ni en Xalapa ni en la mayoría abrumadora de los municipios del país y que es el control o supervisión ciudadana de la policía. Esto está en el modelo, está así y tiene que ver con que no sólo haya supervisión del Cabildo, sino que la ciudadanía tenga una estancia perramente”, expresó.A decir de este sociólogo y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, esto ayudaría a tres cosas: supervisar metas y su cumplimiento, apoyar en pensar mejoras continuas al trabajo policial y recibir denuncias de la población.“Algo que sea articulado con los propios controles internos y la comisión edilicia”, añadió al decir que este grupo veedor de ciudadanos debe estar integrado además de especialistas, organizaciones sociales, empresarios y académicos, por ciudadanos de “a pie” y las redes vecinales creadas en diversas colonias.Isunza Vera afirmó que para construir una policía confiable en la Capital se requiere hacer más rigurosos los requisitos para ingresar a ésta.Señaló que se debe partir de las personas como centro de la construcción del cuerpo policial, toda vez que son los elementos de seguridad pública municipal los que están dejando su vida y tiempo en proteger a los ciudadanos.“Se debe mantener la rigurosidad de los requisitos para que nuestros policías en Xalapa tengan el nivel mínimo que estamos pidiendo. (Además) se debe mantener y resolver el tema de derechos, que no solamente los requisitos, sino que los derechos de ser policías sea un trabajo en el que quieren ir los mejores hombres y mujeres de este municipio, con la carga policial, reconocimientos, salarios y prestaciones”, expresó.En su intervención, el académico en Antropología y Estudios Políticos sostuvo que los uniformados municipales deben ser formados humana y técnicamente a través de una carrera policial.Además comentó que si bien se han hecho un esfuerzo importante en infraestructura para el cuerpo de seguridad xalapeño, se requiere implementar módulos semifijos o móviles en las cinco diferentes regiones en que se ha dividido la ciudad.“Se ha hecho un gran esfuerzo teniendo dos estaciones, pero me parece que por lo menos una presencia permanente o semipermanente con estaciones semimóviles en cada una de las cinco regiones en que la Policía Municipal ha dividido el territorio”, expuso Isunza Vera.Desde su punto de vista, invertir en dichas casetas policiales permitirá tener una respuesta más rápida a los llamados de la ciudadanía, reafirmando así su función de primer respondiente.Mencionó que la actual administración xalapeña debe dejar sentadas las bases para crear las facultades de investigación de la Policía Municipal y su articulación con la Fiscalía General del Estado (FGE); y adicionó que se debe avanzar en la justicia cívica que ayude a cambiar el modelo punitivo actual.“Que además se convierte en un riesgo de corrupción, que se lleva siempre a multas y que puede ser parte de un riesgo de corrupción y cambiar esto por una cuestión que reconozca esto por un elemento educativo en la justicia cívica y también de retorno a la comunidad de aquellos ciudadanos que hayamos faltado alguna regla de convivencia”, enfatizó.