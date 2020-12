Falta coordinación contra inseguridad en zonas serranas, señala líder de MILPAZ

El representante del Movimiento Indigenista Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ), Román Vásquez González, urgió a una mejor coordinación de las fuerzas estatales y federales para que dejen de registrarse actos de inseguridad en la región serrana.



Señaló que por una parte el gobierno amarra a las manos a los ciudadanos para defenderse en contra de la delincuencia, pero por otra no da seguridad a la población.



Agregó que "muchos ciudadanos no cuentan ni con un alfiler para defenderse" y los retenes que se ponen en la carretera a veces causan más temor que seguridad.



Señaló que en ocasiones las mismas autoridades criminalizan a quienes sufren este tipo de atentados, pero en este caso no hay duda en que fue un error de la delincuencia, ya que la familia originaria de San Juan Texhuacan es muy conocida y todo mundo sabe es gente de bien.



Vásquez González indicó que hoy sólo se espera que la madre de familia y uno de los hijos que también resultaron heridos en el atentado se recuperen, pero la pérdida de Jesús Uriel ya enlutó a esa familia y a la sociedad, y se suma a la ola de crímenes que ha habido en la región.



Como se recordará, está familia fue atacada a balazos la noche del miércoles 30 del presente, cuando se dirigía a Zongolica y al pasar por el municipio de Los Reyes fueron alcanzados por una camioneta y baleados.